РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В субботу в горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске открыли тюбинговую трассу длиной 260 метров, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

В прокате имеется 90 тюбингов, их можно использовать на подъемнике в горку. Также работает учебный склон, кафе, прокат лыж и сноубродов, теплая раздевалка.

Один час катания на тюбингах стоит 1 тыс. рублей, 30 минут - 600 рублей.

Комплекс работает по понедельникам с 14:00 до 22:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 22:00, по пятницам - с 11:00 до 22:30, по субботам и в праздничные дни - с 9:00 до 23:30, в воскресенье - с 9:00 до 22:00.

Записаться на занятия с инструкторами можно по номеру: 8(903)564-94-94.

К воскресенью планируют открыть основной склон.