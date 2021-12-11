РИАМО - 11 дек. Российский музыкант и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на премии «Золотой граммофон» призналась, что у нее накопилось 30 отмененных концертов из-за пандемии коронавируса, сообщает Nation News.

По словам певицы, выступления должны были состояться в России, но постоянно переносились.

Арбенина призналась, что будет чувствовать себя нормально, когда сможет вернуть «этот долг».

«Когда закрою долги перед людьми, я просто смогу выдохнуть как спокойный и честный человек. А пока висит 30 штук, мне не особо хорошо — постоянно переносится и переносится», — отметила музыкант.

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