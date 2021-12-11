РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Волонтерское движение «Милосердие-Подольск» с 14 по 25 декабря проведет акцию «Дари радость на Рождество» и соберет сладости, фрукты детям из бедных семей и одиноким пенсионерам, сообщают организаторы акции.

Подарки направят дедушкам, бабушкам и инвалидам 4-го корпуса «Милосердие» Климовского дома-интерната, детям из малоимущих многодетных семей, одиноким пенсионерам.

Волонтерам можно передать любые сладости, желательно мягкие, чтобы было легко жевать, например зефир, печенье, мармелад, фрукты длительного хранения, такие как мандарины, апельсины, открытки с рисунками и пожеланиями детей, практичные подарки, например теплые носки, шарфики, шампунь, кружки, платочки и так далее.

Приносить благотворительную помощь можно в «Лавку добра» на территории Воскресенского храма на улице Красная, 24 по вторникам с 12:00 до 15:00, субботам - с 13:00 до 17:00. Также продукты и вещи для дома-интерната можно принести с 12:00 до 00:00 в ресторан «Былина» на улице Школьная, 3 в микрорайоне Климовск.

К волонтерам поступают звонки от организаций, трудовых коллективов, образовательных учреждений с предложением приобрести в Климовский дом-интернат более существенные подарки. Руководитель 4 корпуса рассказал, что им нужны микроволновка и кулеры. Один кулер уже обещал доставить один из детских комбинатов округа.