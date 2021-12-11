РИАМО - 11 дек. Новогоднее праздничное освещение включили в столице 10 декабря. Город украшают свыше 4 тыс. оригинальных световых конструкций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что новогодняя иллюминация включена не только в центре, но и в спальных районах мегаполиса.

«В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим 2022-м годом, друзья!» - написал Собянин в своем персональном блоге.

В своем посте градоначальник также разместил фотографии празднично-украшенных улиц и территорий Москвы – ВДНХ, Пушкинская площадь, Тверская улица, Театральный проезд, Поклонная гора и другие.