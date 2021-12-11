РИАМО - 11 дек. За 6 лет российская столица стала лидером в мире по количеству автомобилей каршеринга, на сегодняшний день их в городе почти 30 тыс., сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сервис каршеринга в мегаполисе продолжает развиваться.

«Недавно мы увеличили максимальный срок аренды до 7 дней, в прокате появились машины премиум-класса», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, об еще одной городской новинке - приложении «Рули». В нем горожане могут отдать свой автомобиль в аренду друзьям и знакомым.

Всего в столице работает 4 оператора каршеринга. Они предоставляют в аренду легковые машины, а еще фургоны, электромобили и авто премиум-класса.

В ноябре в парке сервисов каршеринга было порядка 28 тыс. машин.