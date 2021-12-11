РИАМО - 11 дек. Знаменитую «парижскую» арку, которая находится у входа на станцию метро «Киевская», временно демонтировали для установки навеса «сухие ноги» на площади Киевского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Этот навес нужен для того, чтобы защитить пассажиров от снега и дождя.

В планах установить 8 навесов высотой около 4 м и шириной 4-5 м со светодиодным освещением и инфракрасным подогревом. Под ними будут установлены лавочки и информационные щиты.

Работы проходят в рамках комплексного благоустройства в районе Дорогомилово.

Два года назад было благоустроена площадь Киевского вокзала, Дорогомиловская, Киевская и другие улицы.