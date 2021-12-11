РИАМО - 11 дек. На территории базы отряда ОМОНа в городском поселении Пересвет Сергиево-Посадского округа открылся Музей воинской славы ОМОНа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Церемония открытия началась с возложения цветов к памятнику погибшим в 2000 году ОМОНовцам, который расположен на территории отряда в Пересвете. Бойцов помянули и в часовне. Право торжественно перерезать ленточку на открытии музея было предоставлено депутату Мособлдумы Олегу Гаджиеву и начальнику управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, генерал-лейтенанту Владиславу Ершову.

Решение о формировании музея было принято еще год назад. Идею создания такого памятного места на базе отряда активно поддержал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Инициативу подхватили местные предприниматели и сотрудники ОМОНа. Общими усилиями удалось создать небольшую памятную экспозицию, куда вошли летописи подвигов бойцов отряда, награды, личные вещи, использованное боевое снаряжение и много другое.

«Музей тематически разделен на два зала: первый посвящен будням и командировкам на территориях Московской области и Северного Кавказа, второй – Зал памяти, посвящен событиям 2 марта 2000 года, когда 17 человек погибли вместе с первым командиром, полковником Дмитрием Маркеловым», — рассказал Владислав Ершов.

Стену украшает картина, на которой, как живые, нарисованы 17 погибших бойцов. Рядом стенд, где можно прочесть краткую биографию каждого. В углу – экспозиция, посвященная командиру отряда. Многие экспонаты музей получил от родственников Маркелова. Например, там есть командирская шапка и книга с его стихами.

«9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В это день мы чествует тех, кто стоит на страже нашей безопасности, и вспоминаем тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг. В Сергиево-Посадском отряде ОМОН нет необычных людей. Здесь все настоящие профессионалы, мужчины, бойцы, которые не раз доказали это на деле, выполняя служебный долг», — отметил Олег Гаджиев.

Несмотря на то, что музей расположен на территории закрытой части, его экспозиция будет доступна к осмотру не только военнослужащим. В Пересвете уверены, что одним из первых посетителей станут учащиеся местных школ.