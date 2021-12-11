РИАМО - 11 дек. Специалисты отремонтируют бюст из темно-серого габбро-диабаза врачу и ученому Николаю Пирогову, который расположен на пересечении переулка Хользунова и Малой Пироговской улицы в столице. Работы проведут в 2022-2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Монумент промоют, а еще расчистят его постамент и сам памятник. Также специалисты укрепят швы и покроют поверхности защитными составами.

«Бюст Николая Пирогова из камня был установлен на пересечении переулка Хользунова и Малой Пироговской в 1960 году, его открытие приурочили к 150-летию со дня рождения легендарного хирурга. Он был создан по проекту скульптора и художника Вигдора Гордона», — отметил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день бюст нуждается в ремонте. Работы проведут по заказу столицы.

Николай Пирогов (1810–1881) —русский хирург, естествоиспытатель и педагог. Он создал первый атлас топографической анатомии, а еще заложил принципы российской военно-полевой хирургии и наладил работу лечебно-эвакуационной службы, которая стала первой в мире.

Также Пирогова называют родоначальником отечественной школы анестезии. Врач отличался милосердием и гуманизмом.