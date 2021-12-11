РИАМО - 11 дек. Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова открыли в торжественной обстановке на фасаде здания средней общеобразовательной школы №2 Егорьевска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Здесь располагалась Теоретическая школа авиации рабоче-крестьянского Красного воздушного флота, в которой обучался летчик-испытатель в 1921-1923 годах.

Участие в торжественном митинге приняли депутаты округа, представители ветеранских организаций, педагоги и учащиеся школы.

«Открытие мемориальной доски - это важное событие не только для школы, но и для всего города. Валерий Павлович Чкалов – это пример героизма, храбрости и преданности Родине. Уверен, что память об этом выдающемся человеке будет бережно храниться, а история его жизненного пути будет служить вдохновением для юных егорьевцев», - отметил председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров.

Участники мероприятия почтили память Чкалова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Валерий Чкалов родился в семье рабочего. В 1922 году окончил Егорьевскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1923 году Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Затем учился в Московской военно-авиационной школе высшего пилотажа. В 1930-1932 годах совершил более 800 испытательных полетов на 30 типах самолетов. Разработал новые фигуры высшего пилотажа — восходящий штопор и замедленную бочку.

Возглавил экипаж самолета АНТ-25, вылетевший 20 июля 1936 года из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. 18-20 июня 1937 года командовал экипажем АНТ-25, совершившим первый в мире беспосадочный перелет через Северный полюс по маршруту Москва – Ванкувер. Погиб при испытании истребителя И-180 на Центральном аэродроме Москвы.