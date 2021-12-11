РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В конноспортивном клубе «Фаворит» в Подольске открылся каток с натуральным льдом, на нем могут покататься все желающие каждый день, сообщает администрация округа.

В центре катка площадью 2,5 тыс. кв. м установили нарядную елку. Катания проводят под веселую музыку. У бортиков есть скамейки для отдыха. Вечером включают красивую иллюминацию.

Катание на коньках — традиционно любимое и самое доступное зимнее развлечение для взрослых и детей. Рядом с катком находится ледяной домик с теплой раздевалкой, прокатом коньков и ледянок, камерой хранения, кассой. Также на ледовой площадке есть буфет с горячими блюдами, закусками и напитками, рядом находится ресторан.

Каток находится на Варшавском шоссе, 1. Режим работы - с понедельника по четверг с 14:00 до 22:00, пятница - с 14:00 до 23:00, выходные - с 10:00 до 23:00.

Входной билет на весь день стоит 300 рублей, прокат коньков - 200 рублей за 90 минут, еще 100 рублей за каждые последующие 30 минут, дети до 6 лет могут кататься бесплатно. Заточка своих коньков - 200 рублей.