РИАМО - 11 дек. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили толщину льда в субботу на водных объектах. Большинство водоемов опасны для рыбалки и отдыха, сообщает пресс-служба учреждения.

Несмотря на то, что в области стоит морозная погода – льду нужно еще какое-то время, чтобы окрепнуть.

«Обычно лед на водоемах нарастает постепенно, с уменьшением среднесуточной температуры, поэтому, когда становилось, допустим, минус 10, человек инстинктивно понимал, что лед окреп, и на него можно выйти. В этом году ситуация иная. Температура на улице резко опустилась до низких значений, но лед на водоемах нарасти не успел», - рассказал заместитель начальника управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений Московской областной противопожарно-спасательной службы Владимир Галяс.

Он подчеркнул, что в этом и заключается огромная опасность текущей ситуации. По его словам, рыбаки и дети думают, что из-за мороза можно уже на водоемах кататься на коньках или рыбачить, но это не так. Галяс также напомнил, что безопасной считается толщина от 7 см.

«Сейчас лед еще набирает свою прочность. Если вы любите проводить время на природных катках или заниматься подледной рыбалкой, то стоит повременить с этим делом. В ледяной воде человек может продержаться всего несколько минут, а последствия купания в такой воде могут быть необратимы. Берегите себя и своих близких, выбирайте безопасные места отдыха, а также следите за своими детьми, которые по незнанию могут попасть в беду», - заключил специалист.