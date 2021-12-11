РИАМО - 11 дек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что какие-либо решения по законопроектам о QR-кодах будут приниматься при наличии ответов на вопросы, поступающие от россиян. Об этом сообщает Газета.ru.

Сейчас законопроект о вводе обязательных QR-кодов для посещения общественных мест, в том числе транспорта, разрабатывается правительством РФ.

«Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, 13 декабря пройдут заседания фракций в парламенте, где обсудят проект QR-кодов на транспорте и общественных местах.

«Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — отметил спикер Госдумы.

Ранее Общественная палата России предложила не вводить QR-коды в больницах и храмах. В документе указано несколько предложений и замечаний, которые, по версии палаты, должны учитываться законопроектом.

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