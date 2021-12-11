РИАМО - 11 дек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не сможет уменьшить цены на газ для Греции или сделать стране скидку. Об этом сообщает kp.ru.

«Нет, потому что это вопрос двусторонних соглашений. Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом», - отметил Песков в ответе на соответствующий вопрос в интервью греческому телеканалу Antenna.

Он уточнил, что страна подписывает контракт с «Газпромом», который действует на определенный период времени.

«Если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене», - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что стоимость «голубого топлива» колеблется именно на спотовом рынке, который европейские страны предпочли долгосрочным контрактам, так как питали надежду на нестабильные возобновляемые источники энергии.

По его словам, поставки газа из РФ увеличились, а США уменьшили экспорт «голубого топлива» в Грецию почти в 1,5 раза, отдав предпочтение азиатскому рынку с более высокими ценами.