РИАМО - 11 дек. Рабочие заканчивают возведение многофункционального комплекса (МФК), который расположен у станции «Мневники» Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Возведение МФК возле открывшейся в начале года одноименной станции Большого кольца метро уже на заключительной стадии – полностью выполнены монолитные работы и завершается остекление фасада, его готовность оценивается на 85%», - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он объяснил, что после того, как объект сдадут в эксплуатацию, у указанной станции столичной подземки будет самое современное офисное здание с самым технологичным оборудованием. По его словам, МФК станет первой точкой притяжения на новой территории развития мегаполиса.

Как рассказал гендиректор холдинга «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, включая Мневниковскую пойму, и управляющей компанией по строительству объекта) Юрий Кравцов, рабочие уже смонтировали инженерные сети. Так, трубопроводы уложены, устроена системы отопления, вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения и пожаротушения с 7 по 13 этажи строящегося объекта.

Кравцов подчеркнул, что сейчас работы идут внутри здания на 10-12 этажах. Там возводятся перегородки. Работы выполнены более чем на 50%.

Развитие территории

В рамках развития Мневниковской поймы на площади более 350 га предусмотрено строительство объектов общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения. Их общая площадь составит порядка 2,5 млн «квадратов».

Также сейчас специалисты занимаются актуализацией транспортной схемой и маршрутов с учетом зон размещения инженерных сетей. Кроме того, идет проектирование этих объектов.

В этом районе планируют благоустроить набережные и парковки. Они займут порядка 125 га.

Мневниковская пойма – перспективный район развития мегаполиса. В этом году там открыли станцию столичной подземки «Мневники». А на текущей неделе в рамках рекордного ввода 10 станций Большой кольцевой линии начала работать новая станция «Терехово».

Открытие станций метро

Открытие 10 станций Большой кольцевой линии – «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – самый масштабный единовременный пуск в истории московского метрополитена.

Строительство Большой кольцевой линии метро является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.