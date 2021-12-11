РИАМО - 11 дек. Новое уличное освещение в текущем году появилось на 259 улицах, в 69 дворовых территориях, 6 скверах Подмосковья, также на 18 объектах в 5 городских округах смонтировали архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Например, в Серпухове теперь светятся в темноте фасады зданий на площади Ленина. В Егорьевске подчеркнули уникальную архитектуру храма Александра Невского. В Клину подсветка установлена на зданиях торговых рядов на Советской площади. В Зарайске в вечернее время по-особенному стали выглядеть исторические строения - Водонапорная башня, Троицкая и Ильинская церкви.

«Благодаря инициированному губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым проекту «Светлый город» мы ежегодно ведем в регионе работу по устройству систем наружного освещения. В рамках данного проекта устанавливаем новое освещение не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах и деревнях, где свет особенно важен», - рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что в 2021 году новое освещение появилось на 334 объектах в 38 городских округах Московской области.

По проекту строят и капитально ремонтируют системы по двум направлениям: наружное освещение улиц, дорог, мест для отдыха и архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов. А чтобы комфорт в темное время суток был не слишком затратным, используют энергосберегающие источники.

Только в этом году в Подмосковье установили более 12,2 тыс. светильников и 380 км линий наружного освещения.

Программа «Светлый город» действует в регионе с 2017 года. За это время наружное освещение установили на почти 3,1 тыс. объектов, среди них 2130 улиц, 738 дворовых территорий, 80 скверов, 151 объект архитектурно-художественной подсветки.