РИАМО - 11 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в подмосковном Одинцове, в работах были задействованы 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

10 декабря в 16:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Одинцове, улица Пролетарская, дом 52.

«В 04:45 пожар удалось ликвидировать. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 10 человек», - сообщили в пресс-службе.

В случае возникновения пожара рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 112.