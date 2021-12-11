РИАМО - 11 дек. Минувшей ночью на территории области столбики термометров опустились до минус 21 градуса в Серебряных Прудах, теплее всего было в Красногорске, там мороз был до минус 14, сообщается на сайте «Метеовести».

В столичном регионе уже вторые сутки температура воздуха держится на 10-11 градусов ниже климатической нормы. На опорной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 утра температура воздуха опустилась до минус 16,9 градуса, на территории новой Москвы было еще холоднее – минус 18,4 градуса, а самой теплой точкой столицы вновь стал Балчуг, где термометры показали минус 15,8 градуса.

В Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах, где мороз окреп до минус 21,4 градуса, а самую высокую температуру воздуха показали термометры в Красногорске – минус 14 градусов.

За неделю заметно изменилась и разница между температурами в Москве и на территории Подмосковья. В минувшую пятницу температурный контраст в регионе достигал почти 12 градусов, а сегодня составил всего 5,6 градуса.