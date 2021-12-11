РИАМО - 11 дек. В работах по проектированию и возведению станции «Терехово» Большой кольцевой линии столичного метрополитена специалисты активно использовали трехмерные модели и элементы технологий информационного моделирования. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Станция «Терехово» стала одной из первых, на которых мы применили новые цифровые технологии. Они помогли, в частности, усовершенствовать наши проектные решения, увязать между собой инженерные системы станции, такие как электроснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование», – уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что помимо «Терехова» элементы технологий информационного моделирования впервые применили еще на 2 станциях БКЛ городской подземки – «Кунцевской» и «Давыдково».

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг – генпроектировщик и генподрядчик строительства новых веток и станций метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что применение информационных технологий позволило специалистам минимизировать коллизии, которые возникают в ходе строительства.

«Использование 3d-моделей и элементов информационного моделирования позволило оптимизировать многие рабочие процессы. Например, мы могли более точно планировать графики производства работ, а также поставки материалов и оборудования», – пояснил Кравцов.

Открытие 10 станций БКЛ – «Терехово», «Кунцевской», «Давыдково», «Аминьевской», «Мичуринского проспекта», «Проспекта Вернадского», «Новаторской», «Воронцовской», «Зюзино» и «Каховской» – это самый масштабный единовременный пуск в истории столичной подземки.

Строительство Большого кольца метрополитена является главным проектом метростроения Москвы. Протяженность кольца будет свыше 70 км. Всего в БКЛ войдет 31 станция, 22 из них уже работают.