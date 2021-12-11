РИАМО - 11 дек. В следующем году в Москве запланировано ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилой недвижимости по реновации, а также начать переселение 40 тыс. горожан, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он уточнил, что в будущем году в мегаполисе планируется начать переселение свыше 40 тыс. участников программы реновации в новые квартиры.
«Ожидается, что в рамках первого этапа программы реновации, до конца 2024 года, мы в общей сложности организуем переселение более 200 тыс. человек. Для этого в планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 млн «квадратов», – подчеркнул вице-мэр.
Программу реновации жилфонда утвердил мэр города Сергей Собянин в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 млн жителей столицы, а еще предусматривает расселение 5175 домов.
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