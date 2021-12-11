РИАМО - 11 дек. В следующем году в Москве запланировано ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилой недвижимости по реновации, а также начать переселение 40 тыс. горожан, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. За 11 месяцев этого года было введено в эксплуатацию порядка 1 млн кв. м жилья по программе, а в следующем году мы планируем еще нарастить объемы и построить около 1,5 млн «квадратов», – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в будущем году в мегаполисе планируется начать переселение свыше 40 тыс. участников программы реновации в новые квартиры.

«Ожидается, что в рамках первого этапа программы реновации, до конца 2024 года, мы в общей сложности организуем переселение более 200 тыс. человек. Для этого в планах города к концу 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 7,6 млн «квадратов», – подчеркнул вице-мэр.

Программу реновации жилфонда утвердил мэр города Сергей Собянин в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 млн жителей столицы, а еще предусматривает расселение 5175 домов.