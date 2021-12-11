РИАМО - 11 дек. Электродепо «Замоскворецкое» снова открылось после проведения частичной модернизации, теперь данный объект будет обслуживать составы Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Депо «Замоскворецкое», расположенное на юге Москвы, открыто после завершения модернизации. Теперь электродепо будет полностью переведено на обслуживание Большого кольца метро», - уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, кроме данного депо большое кольцо подземки будут обслуживать еще электродепо «Нижегородское» и «Аминьевское». Сейчас они еще возводятся.

«На площадке будущего депо «Аминьевское» ведутся земляные работы, также строители уже приступили к основному этапу возведения объекта. Готовность депо «Нижегородское» в свою очередь оценивается на две трети. Строительство этих объектов планируется завершить в 2022 году», - отметил заммэра.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (оператор программы развития столичного метро) Юрия Кравцова, в ходе первого этапа модернизации депо «Замоскворецкое» рабочие сделали реконструкцию одной соединительной ветки подземки.

«Также установлены 5 стрелочных переводов, произведена частичная замена верхнего строения пути, а также обновлены системы связи и АТДП — автоматики и телемеханики движения поездов. В рамках второго этапа планируется запустить движение по двум новым соединительным веткам, тоннелепроходка на которых уже завершена», - подчеркнул Кравцов.

Возведение новых и реконструкция старых электродепо является важной составляющей программы развития городского метро. Депо обеспечивают бесперебойную и безопасную работу линий метрополитена.

За последние 10 лет в мегаполисе возвели и реконструированы 11 депо.