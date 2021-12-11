РИАМО - 11 дек. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» стал участником форума «Дни Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах» на Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020», которая прошла в Дубае, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Участвовать компанию в этой выставке пригласило правительство Москвы. Компанию в Дубае представлял ее вице-президент по международным отношениям Морис Леруа.

«Для холдинга «Мосинжпроект» большая честь быть в составе делегации российской столицы – одного из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. На инвестиционной конференции правительства Москвы в рамках «ЭКСПО-2020» «Мосинжпроект» поделился своим опытом в развитии городской инфраструктуры и комплексном освоении территорий», – сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Во время своего выступления Леруа обратил внимание на то, что на выставке можно увидеть лучшие мировые градостроительные практики.

По его словам, если объединить усилия, то можно эффективно развиваться растущим мегаполисам других стран. Также выставка содействует развитию городов будущего на во всем мире.

Кроме того, Леруа рассказал, что их компания находится на лидирующих позициях в РФ и мире по проектированию и строительству транспортной инфраструктуры и сложных инженерных объектов.

Так, холдинг «Мосинжпроект» является оператором программы развития столичной подземки. Компания строит Большую кольцевую линию в Москве, а эта ветка подземки самой длинной среди кольцевых линий во всем мире. Еще холдинг занимался проектом парка «Зарядье» с концертным залом, который находится в российской столице и Дворцом гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Между тем, эти проекты были достойно оценены мировыми экспертами.

На «ЭКСПО-2020» также прошла встреча АО «Мосинжпроект» с руководителем одной из ведущих инвестиционно-строительных компаний ОАЭ, бывшим главой муниципалитета Дубая Хусейном Лутой.

Как рассказал Леруа, на этой встрече была достигнута договоренность о дальнейшей проработке возможных направлений сотрудничества в сфере транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Уникальные компетенции нашего холдинга в инжиниринге метро и тоннелепроходке вызывают интерес во многих мегаполисах Ближнего Востока», – сказал вице-президент компании.

В этом году «Мосинжпроект» поднялся на 9 пунктов в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. В ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors холдинг занял 114 место.