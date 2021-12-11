РИАМО - 11 дек. С 31 декабря по 8 января на всех уличных парковках в столице можно будет оставить машину бесплатно, даже в самом центре мегаполиса, сообщает Дептранс Москвы.

«9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 руб./час», – подчеркнул заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он попросил автомобилистов быть внимательными за рулем, а также парковать авто без нарушений, чтобы не провоцировать аварии и опасные ситуации, а еще дать возможность проезда общественному транспорту и другим машинам.

Городские плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумом, будут работать платно, согласно действующим тарифам.

По всем вопросам о парковках в мегаполисе можно обратиться на номера 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.