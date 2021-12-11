РИАМО - 11 дек. Тоннелепроходка в ходе возведения соединительной ветки между электродепо «Аминьевское» и Большого кольца (БКЛ) столичного метрополитена завершилась, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Эсмина» закончил проходческие работы, пройдя 756 м между стартовой площадкой у станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро к строящемуся электродепо «Аминьевское», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что ранее ТПМК построил один из перегонных тоннелей, который находится между станциями «Хорошевская» и «Народное Ополчение» западного участка данной ветки, его длина составила около 1780 м.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» — оператор программы развития городского метро) Юрий Кравцов уточнил, что проходка велась на максимальной глубине около 16 м, работы велись в почвах из пылеватых песков с прослоями мелкого водонасыщенного песка, а еще в тугопластичных суглинках.

«На этом работа по строительству ветки не закончена – нам еще предстоит завершить 2 других пути до депо от камеры съездов станции «Давыдково», включая сооружение надземной эстакады», — добавил Кравцов.

По его словам, в будущем, после окончания возведения электродепо «Аминьевское», оно будет обслуживать оборотный состав БКЛ вместе с депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское».

Большая кольцевая ветка столичной подземки — это флагманский и наиболее масштабный проект метростроения в Москве. Протяженность линии составляет 70 км. Всего там будет 31 станция, 22 из которых уже работают для пассажиров. Эта линия станет самой протяженной подземной кольцевой веткой в мире.