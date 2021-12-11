РИАМО - 11 дек. Перед Новым годом средняя цена бутылки шампанского в несетевой рознице выросла на 14% (по данным за год), до 317 рублей, в сетевой - на 5%, сообщает ТАСС.

Согласно данным ИТ-компании «Эвотор», в Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге - 422 рубля. Дороже всего игристое вино оказалось в Якутии, там его стоимость составляет 546 рублей.

Эксперты считают, что перед Новым годом цены на шампанское не обязательно должны вырасти. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года средняя стоимость игристого вина не менялась.

По словам представителя пресс-службы торговой сети «Ашан», в своих магазинах они зафиксировали незначительное повышение цены на шампанское в размере 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ритейлеры отмечают, что уровень продаж игристых вин в нынешнем году остается на уровне прошлого. Например, в начале декабря в «Пятерочке» спрос на категорию игристых вин увеличился на 6% в штуках по сравнению с 2020 годом. А в «Магните» с 22 ноября по 9 декабря по сравнению с прошлым годом продажи белого полусухого игристого вина выросли на 25%, белого сладкого - на 16%, розового полусладкого - на 4%.

Эксперты «Эвотора» отметили, что россияне в основном предпочитают аналоги традиционного «советского» шампанского. Например, в ноябре в несетевой рознице продали 77% бутылок полусладкого шампанского, брюта - 16%, розовое и красное шампанское - 13%.