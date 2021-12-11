РИАМО - 11 дек. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с возвращением самолета в столичный аэропорт Шереметьево, сообщается на сайте ведомства.

В субботу в Шереметьеве экстренно сел лайнер, который ранее вылетел из Москвы в Краснодар. По предварительным данным, на борту воздушного судна сработала сигнализация разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок для пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, борт от полетов отстранен. Пассажиры будут отправлены резервным рейсом.

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили установить причины инцидента, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.