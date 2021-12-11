РИАМО - 11 дек. Столичные врачи вылечили от Covid-19 еще 3584 человек, всего в городе инфекцию победили 1 809 074 пациента, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в больницы столицы доставили 760 заболевших, на ИВЛ находится 581 Covid-пациент.

В мегаполисе за прошедшие сутки выявили 3140 случаев заболевания, умерли 86 человек. Всего в городе зафиксировали 1 981 516 случаев инфицирования, скончались 35 210 пациентов.

Прививки от коронавируса в мегаполисе можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. На процедуру с собой следует взять паспорт, полис ОМС (если есть), СНИЛС.

В общественных местах мегаполиса всех желающих принимают по очереди. Прививка делается в 2 этапа. Второй компонент вводится через 3 недели после первого.

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