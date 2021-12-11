РИАМО - 11 дек. В столице участникам третьей фазы испытаний вакцины «Спутник М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, выплатят по 15 тыс. рублей, сообщает РБК.

Денежную компенсацию смогут получить 500 участников, которые согласились сдать 5 раз по ходу исследования анализ крови.

С начала ноября в столице проводится третья фаза клинического исследования препарата для подростков «Спутник М». Ожидается, что в данном исследовании будут участвовать 3 тыс. подростков.

Испытания препарата проводят на базе 12 медучреждений, среди которых 10 детских поликлиник и 2 больницы.

Чтобы получить вознаграждение, подросток должен сделать прививки 2 компонентами вакцины, в затем пять раз сдать кровь на иммуногенность.

В России планируется начать прививать подростков старше 12 лет от Covid-19 до конца текущего года. Вакцину в стране зарегистрировали в ноябре. Детей до 15 лет будут прививать только с согласия родителей. После 15 лет подросткам необходимо лишь их добровольное согласие.

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