РИАМО - 11 дек. За истекшие сутки 3083 пациентам удалось победить коронавирус после соответствующего лечения в Московской области. С начала пандемии этот показатель составляет 545 033, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за сутки в регионе выявили еще 1833 случаев заболевания, спасти не удалось 53 человека. С начала пандемии в регионе выявили 610 471 случай коронавируса, жертвами инфекции стали 11 040 пациентов.
Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом или исключить его тяжелое течение, необходимо прививаться. Это можно сделать в поликлиниках или выездных пунктах вакцинации.
Ранее врач перечислил симптомы новые штамма коронавируса «омикрон». Среди них – сильная усталость, головная боль и температура тела выше 38 градусов.
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