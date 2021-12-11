РИАМО - 11 дек. За истекшие сутки 3083 пациентам удалось победить коронавирус после соответствующего лечения в Московской области. С начала пандемии этот показатель составляет 545 033, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили еще 1833 случаев заболевания, спасти не удалось 53 человека. С начала пандемии в регионе выявили 610 471 случай коронавируса, жертвами инфекции стали 11 040 пациентов.

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом или исключить его тяжелое течение, необходимо прививаться. Это можно сделать в поликлиниках или выездных пунктах вакцинации.

Ранее врач перечислил симптомы новые штамма коронавируса «омикрон». Среди них – сильная усталость, головная боль и температура тела выше 38 градусов.

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