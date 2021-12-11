РИАМО - 11 дек. В столице за минувшие сутки не удалось спасти 86 пациентов с коронавирусом, всего жертвами пандемии в городе стали 35 210 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице подтвердили 3140 случаев инфицирования, за все время пандемии количество случаев коронавируса в городе выросло до 1 981 516.

Кампания по вакцинации продолжается в мегаполисе. Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации.

В городе также следует соблюдать масочный режим во всех общественных местах, а еще социальную дистанцию.

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