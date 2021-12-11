РИАМО - 11 дек. За минувшие сутки на территории Московской области подтвердили 1833 случая коронавируса. С начала пандемии этот показатель составил 610 471, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в регионе составляет 73,5%. Полную вакцинацию прошли 4 286 460 человек.
Вакцинация бесплатна на территории России. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах.
Ранее сообщалось, что до конца года в стране начнут прививать подростков от 12 до 17 лет. Для этого будут использовать отечественный препарат «Спутник М».
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