РИАМО - 11 дек. В РФ за минувшие сутки умер 1171 Covid-пациент, всего жертвами инфекции стали 288 351 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

За сутки в стране подтвердили 30 288 случаев заболевания, выздоровели 36 446 человек. С начала пандемии выявили 9 986 967 случаев инфицирования, врачи вылечили 8 709 964 пациента.

Чтобы защититься от инфекции, следует сделать прививку. Вакцинацию проводят бесплатно. Сделать прививку россияне старше 18 лет могут в поликлиниках и выездных пунктах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцинировать от Сovid-19 подростков в возрасте 12-17 лет планируют начать до конца текущего года.

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