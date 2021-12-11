РИАМО - 11 дек. За прошедшие сутки в России подтвердили 30 288 случаев Covid-19, всего в стране зафиксировано 9 986 967 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Коллективный иммунитет от инфекции в РФ составляет 55,7%. Полностью от Covid-19 привились 67 260 355 россиян.

Одним из первых, кто привился от коронавируса, был Дед Мороз из Великого Устюга. Главный зимний волшебник подчеркнул, что доверяет российским ученым и врачам.

Зампрезидента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее уточнил, что в РФ интенсивность заболеваемости инфекцией вдвое ниже, чем в США. Также он напомнил, что в стране очень важно наращивать темпы вакцинации.

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