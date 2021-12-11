РИАМО - 11 дек. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 3140 случаев коронавируса, в городе число случаев инфекции достигло 1 981 516, сообщает столичный оперштаб.

Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в мегаполисе составил 72,2%. Двумя компонентами вакцины привились 5 976 362 человека.

Горожанам напомнили, что единственным способом уберечься от коронавирусной инфекции является вакцинация. Также привитым от инфекции следует пройти ревакцинацию через 6 месяцев после введения первого компонента препарата.

В РФ можно бесплатно привиться несколькими отечественными вакцинами, среди которых «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>