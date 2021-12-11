РИАМО - 11 дек. В РФ разрешат дорожным камерам фиксировать такое нарушение ПДД, как опасное вождение. Уже готовится соответствующий ГОСТ, который планируется утвердить в 2022 году, передает газета «Коммерсант».

ГОСТ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД РФ. К разработке также привлекались сотрудники УГИБДД по Москве, производители дорожных камер, эксперты столичного Центра организации дорожного движения. Утверждение документа запланировано на I квартал 2022 года. Из его текста следует, что МВД планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения, от которой полиция ранее отказалась. В агентстве по метрологии все еще пересматривают стандарт и от комментариев отказываются.

В действующем документе ГОСТ Р 57144 представлена классификация комплексов, перечень фиксируемых нарушений, минимальная и максимальная дальность измерений и т. д. В новом стандарте будет введен ряд новых норм. Так, впервые предусмотрена возможность фиксации такого состава правонарушения, как опасное вождение.

Данный термин был введен ПДД еще в 2016 году. КоАП планировалось дополнить штрафом за опасное вождение в 5 тыс. рублей. Соответствующие поправки прошли первое чтение в 2017 году, но дальше дело не пошло. В этом году санкция (в 3 тыс. рублей) за опасное вождение попала в проект нового КоАП от Минюста, но сроки принятия документа также неизвестны. Проект ГОСТа предусматривает, что до принятия поправок опасное вождение камерами фиксироваться не будет.

В будущем в РФ вновь станут наказывать водителей, превышающих среднюю скорость движения (фиксируется между 2 камерами на участке дороги). Подобная практика применялась на протяжении 7 лет и была прекращена в 2021 году. МВД не называла официальную причину прекращения данной практики, но суды неоднократно признавали штрафы за среднюю скорость незаконными. В разрабатываемом стандарте будут уточнять условия вынесения штрафов за такое правонарушение.

На сегодняшний день водитель не участвует в процессе фиксации нарушения ГОСТом. Поправка позволит легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих приложение «Помощник Москвы» (разработан Дептрансом Москвы) для контроля нарушителей правил стоянки.