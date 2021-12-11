РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В микрорайоне Климовск Подольска оборудовали экопарковку на 31 машино-место, сообщает теротдел администрации округа.

На Симферопольской улице напротив дома №19 завершили работы по обустройству парковки из экоплит. Площадь парковочного пространства составила 395 кв. м, вместительность - 31 машино-место. Работы проводили специалисты МБУ «ПКБ».

Основой системы экопарковки является газонная решетка с ячейками для почвенного субстрата, куда высевают семена газонных трав. Решетка принимает на себя всю нагрузку и защищает газон от колес. Газонная решетка пропускает воду, полностью сохраняет экосистему участка и бережет почву от разрушения.