РИАМО - 11 дек. Департамент городского имущества согласовал 5 проектов договоров участия застройщиков жилья в развитии инженерной и социальной инфраструктуры столицы. Согласно этим документам, город безвозмездно получит школы, детские сады и объекты теплоснабжения к ним общей площадью 159,3 тысячи квадратных метров и совокупной стоимостью свыше 14 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале февраля 2021 года Мэр Москвы утвердил новый механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Он предусматривает заключение с девелоперами договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы, а именно создание и передачу городу необходимых сооружений в рамках проектов строительства жилья. В настоящее время департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей», — сообщил Владимир Ефимов.

Проекты планировки застраиваемых территорий учитывают, что инвестор обязан создать в границах новых жилых кварталов объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Причем застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать их или передать городу.