РИАМО - 11 дек. Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении Московской дороги возобновлено по обоим путям, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на указанном направлении поезда через станцию Марк следовали по одному пути в обе стороны из-за человека на пути.

К поезду оперативно прибыли медики и спасатели. Состав отправился по маршруту с почти часовой задержкой.

Пассажирам напомнили, что при переходе через ж/д пути нужно следить за сигналами светофоров, а также смотреть в обе стороны и переходить только если нет поездов с обеих сторон.