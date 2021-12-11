РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек советского периода «Родом из детства». Об этом сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Выставка открылась 10 декабря, посмотреть на всю представленную экспозицию можно будет до 17 января 2022 года. Коллекция Ирины Крыловой насчитывает около 1 500 экземпляров елочных украшений советского периода. В ней представлены игрушки с 1940 по 1980 гг.

«Наряженную красавицу-елку можно рассматривать бесконечно. У каждой игрушки и гирлянды своя неповторимая история. Хрупкие, невероятно красивые и душевные игрушки поднимают настроение и возвращают в детство. Вот и у меня сегодня получилось окунуться в те далекие времена, когда деревья были большими и сугробы высокими…. Вспомнилось, как наперегонки с братом наряжали елку дома с родителями и как, сидя у отца на плечах, вешал звезду на самую макушку новогодней красавицы», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарий на открытии выставки поздравил взрослых и детей с наступающим Новым годом. Пожелал счастья, здоровья и исполнения заветных желаний, а также, чтобы в каждом доме стояла новогодняя елка, и каждого малыша под ней ждали подарки.

Всех, кто хочет окунуться в детство, почувствовать восторг и ощущение праздника Максимович пригласил в Подольский краеведческий музей на выставку елочных игрушек.