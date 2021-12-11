РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Автопарк МБУ «Подольский комбинат благоустройства» пополнился двумя новыми бортовыми автомобилями ГАЗон NEXT, сообщает администрация округа.

Технику приобрели взамен изношенных автомобилей ЗиЛ-5301, отслуживших более 20 лет. Новые бортовые автомобили обладают улучшенными дизельными двигателями, большой грузоподъемностью и большими габаритами. Просторная и комфортабельная двухрядная кабина автомобиля ГАЗона NEXT позволяет вместить бригаду рабочих до 7 человек.

Кузов автомобиля позволит без труда транспортировать сварные секции газонных и дорожных ограждений, саженцы деревьев и рассаду цветов, доставлять строительные материалы и оборудование.

Всего в текущем году в МБУ «ПКБ» поступило 10 единиц спецтехники.