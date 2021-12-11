РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В здании стационара филиала №2 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» на улице Батырева меняют отопление и сети водоснабжения, рабочие приступили к оштукатуриванию стен, сообщает депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» ВПП «Единая Россия» Максимович совместно с замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым в начале ноября проинспектировали ход ремонта в здании стационара филиала №2 ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» (бывшая ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2») на улице Батырева.

10 декабря парламентарий со Скобенниковым побывали там снова. В настоящее время подрядная организация ООО «Сибиряк» выполняет ремонтные работы в части здания, где будут размещаться отделение интенсивной терапии и физиотерапевтическое отделение, стерилизационная, реанимация и приемный блок.

Основной объем работ по демонтажу завершили. В некоторых помещениях уже заменили оконные блоки. Инспектирующие обратили внимание, что окна в помещении для физиотерапевтических процедур необходимо утеплить. Подрядная организация взяла это замечание на контроль. Активно проводятся работы по отоплению и водоснабжению, приступили к оштукатуриванию стен. По плану окончание капитального ремонта больницы – I квартал 2024 года.

Подобные инспекционные выезды на капитальный ремонт объектов здравоохранения на территории Подольска проводят регулярно и держат на контроле все этапы ремонтных и строительных работ.

Максимович обратил внимание, что в регионе уделяют особое внимание ремонту поликлиник и стационаров. Ремонт медицинских учреждений проводят в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируют за счет средств бюджета Московской области. Финансирование госпрограммы здравоохранения в бюджете региона на 2022 год составит 125 млрд рублей.