РИАМО - 11 дек. Столичное правительство рассмотрит возможность продления Калининско-Солнцевской ветки городского метро до выставочного комплекса в случае проведения выставки «Экспо-2030», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что для возведения выставочного кластера, в котором можно было бы провести «Экспо-2030», в мегаполисе рассматриваются участки по Киевскому шоссе напротив московского аэропорта Внуково.

«Уже в 2023 году в аэропорту появится собственная станция метро, однако для обеспечения удобных маршрутов для участников и гостей «Экспо-2030» в правительстве Москвы готовы рассмотреть вопрос дальнейшего продления Калининско-Солнцевской линии на 1-2 станции», – добавил Бочкарев.

Он отметил, что проект планировки территории с планируемым выставочным центром был подготовлен в Москве еще в 2013-2014 годах. В зависимости от поставленных задач и масштаба, площадь экспоцентра может быть от 300 тыс. кв. м до 800 тыс. кв. м.

«После проведения «Экспо» комплекс можно будет использовать для проведения крупных конгрессно-выставочных и спортивных мероприятий. Кроме того, жители близлежащих районов получат в свое распоряжение еще один городской парк», – сказал вице-мэр.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что российское правительство подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо» в 2030 году.

«Москва, воодушевленная примером Дубая, который победил пандемию, в непростых условиях создал достаточно серьезный выставочный комплекс, принимает здесь сотни тысяч гостей, тоже подала заявку. Это закономерно, потому что наша страна уже много десятилетий участвует в выставках, но ни разу не принимала выставку у себя, в Москве», – подчеркнул мэр в ходе посещения Всемирной универсальной выставки в Дубае.

Он добавил, что поэтому Москва подала аналогичную заявку на проведение выставки. По его словам, несмотря на сильных конкурентов, город надеется на победу и будет бороться.

«Москва достойна этого», - заключил Собянин.