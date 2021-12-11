РИАМО - 11 дек. На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении МЖД поезда через станцию Марк временно следуют по одному пути в обе стороны из-за человека на пути, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

На место происшествия вызвали скорую медпомощь и МЧС для оказания помощи пострадавшему.

ЦППК вместе с МЖД вынуждены внести сильные корректировки в график движения составов на данном участке. Интервалы движения поездов будут сильно увеличены, возможны оперативные отмены.

Пассажиров попросили соблюдать правила поведения на железной дороге, а также не переходить ж/д пути в неположенном месте.