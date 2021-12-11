РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. В подмосковном Домодедове отопление отключили в домах №№7/1, 7/4 и 9/1 на ул. Кирова на время проведения аварийных работ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Дома от теплоносителя пришлось отключить по причине утечки на теплотрассе. Дома находятся на внутренней циркуляции. На месте работают сотрудники МУП «Теплосеть». По состоянию на 7:30 в субботу уже проведены земляные работы, рабочие приступили к демонтажу разрушенного элемента, после чего будет проведена замена участка трубы.

Предварительное время окончания работ - 13:00 в субботу.

Связаться с аварийно-диспетчерской службой МУП «Теплосеть» можно по телефону: 8(496)793-44-40.