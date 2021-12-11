РИАМО - 11 дек. Утром в субботу в столичных аэропортах и подмосковном Жуковском задержано и отменено 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 5 рейсов задерживаются, 3 отменены, в Домодедове – 9 задержек, в Шереметьеве – 9 задержек и 4 отмены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса, 1 отменен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.