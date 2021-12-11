РИАМО - 11 дек. В столичном аэропорту Шереметьево экстренно сел лайнер, которые ранее вылетел из Москвы в Краснодар, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сейчас специалисты разбираются в причине данного инцидента.

Как уточняет ТАСС, самолет совершил экстренную посадку из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов во время набора высоты. Пострадавших в данном инциденте нет.

Ранее в Шереметьеве приземлился неисправный Boeing 777, который прилетел из Доминиканы. У лайнера были неполадки с шасси. Инцидент произошел 28 ноября.