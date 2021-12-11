РИАМО - 11 дек. На праздничных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» москвичи и гости столицы смогут попробовать авторский шоколад и лавандовое варенье, а также купить винтажные куклы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В 2021 году фестивальная программа посвящена новогодним традициям и рецептам разных стран мира. На площадках гости смогут попробовать чешские трдельники, итальянские канноли, испанские чурросы, а также купить португальские сувениры из пробки, индийские украшения и оригинальные кованые изделия.

На Тверской площади гости фестиваля смогут выбрать предметы интерьера, сделанные португальскими мастерами, индийские сувениры ручной работы, авторский декор, посуду и елочные игрушки в викторианском стиле. Площадка будет посвящена истории Щелкунчика и Мари, там можно будет приобрести тематические игрушки, свистульки, шкатулки и настольные игры.

На прилавках на Коптевском бульваре жителям и гостям столицы представят изготовленные из дерева авторские игрушки, медведей, ангелов, украшения и предметы интерьера.

На Городецкой улице представят броши и цветы, крафтовые блокноты и аксессуары ручной работы, выполненные из дикой пихты, можжевельника и ели. Там же можно будет приобрести в подарок кованые копии бытовых инструментов русской деревни, пояса, пледы и шарфы.

В бульварной зоне 16 микрорайона Зеленоград посетителей фестиваля порадуют елочные украшения и букеты с живыми цветами. В Куркино на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской можно будет полюбоваться праздничным декором для дома и елочными украшениями.

На улице Теплый стан во вл. 1Б можно будет приобрести авторские куклы, игрушки и подвески на елку. Также покупателей ждут текстильные и валяные игрушки, винтажные куклы и мишки Тедди.

На Святоозерской улице покупатели смогут приобрести посуду, украшения и предметы декора, выполненные в технике фьюзинга. Там же функционирует круглогодичная ярмарке, где любой желающий сможет приобрести товары карельских производителей.

300 наименований Кисловодского фарфора представят на Профсоюзной улице во вл. 41. На выбор покупателей предметы интерьера, конфетницы, чайники, шкатулки, подсвечники, чайные и кофейные наборы, скульптуры и настенные панно.

Все мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В 2021 году фестиваль проходит на 27 площадках в центре и округа столицы с 10 декабря по 9 января.

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