РИАМО - 11 дек. В Москве 609 тыс. человек оформили единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги во всех городских библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры. Регистрироваться в каждой из библиотек гражданам не требуется, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

«Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 млн изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тыс. человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 млн изданий», — отметила заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

ЕЧБ предоставляется бесплатно и на неограниченное время. Билет выполнен в виде пластиковой карты со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе и книгах, которые за ним числятся. Выдают читательский билет в любой городской библиотеке в день обращения — для этого достаточно предъявить паспорт.

Как напомнили в столичном департаменте информационных технологий, москвичи, оформившие ЕЧБ, могут использовать его электронную версию. Саму карту можно с собой не носить, а штрихкод показать на экране гаджета. Электронные билеты принимают в любой из 440 городских библиотек.

Получить электронную версию единого читательского билета можно на портале mos.ru. Для этого нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в личном кабинете портала или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером станет доступен после автоматической проверки.

С апреля 2021 года у жителей столицы появилась возможность бронировать библиотечные книги онлайн на mos.ru. Для этого был разработан сервис «Библиотеки Москвы». Он подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе и объединяет книжные фонды всех городских библиотек. С помощью этого ресурса читатели могут узнать, где есть в наличии необходимые издания, забронировать их онлайн или продлить срок хранения книг без посещения библиотеки.

Сервис также рекомендует книжные новинки и предлагает тематические подборки на главной странице. Понравившиеся издания можно добавлять в раздел «Избранное», чтобы забронировать их позднее. Недавно сервис дополнили интерактивной картой, которая поможет найти ближайшую читальню и посмотреть каталог книг в выбранных библиотеках. Кроме того, благодаря сервису теперь можно продлить срок хранения книг на 30 дней.

Самая читающая аудитория, по данным онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы», — люди в возрасте от 35 до 44 лет.