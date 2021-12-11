РИАМО - 11 дек. Ученые из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи смогли получить образец штамма коронавируса «омикрон» из организмов заразившихся россиян, прибывших из-за границы, сообщает РИА Новости.

«Мы выделили «омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — отметил директор центра Александр Гинцбург.

Новый штамм инфекции был обнаружен в Африке в ноябре. По мнению ученых, «омикрон» имеет высокую трансмиссивность (передаваемость от человека к человеку), а также он устойчив к антителам переболевших и привитых. При этом окончательные выводы еще не сделаны, штамм продолжают изучать.

Ранее врач отметила, что симптомами нового штамма являются сильная слабость, потеря аппетита, температура выше 38 градусов.

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