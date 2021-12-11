РИАМО - 11 дек. В Москве прошедшей ночью столбики термометров опустились до минус 16,9 градуса, эта ночь стала самой холодной в мегаполисе с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также аномальные 20-градусные морозы зафиксированы в Московском регионе в ночь на 10 декабря. В столице температура опускалась до минус 15,6 градуса, что в 2 раза ниже климатической нормы.

«Сегодня холодный антициклон начнет покидать пределы столичного региона, и неторопливо отправится на восток. С запада потянутся высокие перистые облака, но пока по-прежнему будет сухо и морозно», - отметил синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в субботу ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет высоким и составит 758 мм рт. ст.