РИАМО - 11 дек. В подмосковном Чехове открылся международный турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка». Соревнования в этом году проходят уже в 12-й раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Идейный вдохновитель турнира - наставница подмосковных синхронисток, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

Ежегодно в декабре в Чехове собираются сильнейшие команды синхронисток со всей России, а также из-за рубежа. Исключения составил только 2020 год, когда соревнования были перенесены из-за пандемии. В этом году в чаше бассейна спортивного комплекса «Олимпийский» выступят более 300 спортсменок – это 19 команд из России, Республики Беларусь и Казахстана. Возраст участников – 2009 г.р. и младше. Соревнования пройдут по произвольной программе (соло, дуэт, группа, комби) и фигурам. Парад-открытие турнира состоялся 10 декабря. Соревнования продлятся до 12 декабря.

«Мы очень рады приветствовать в Московской области спортсменов со всей России и особенно наших зарубежных гостей. Желаю всем удачных выступлений. Отдельное спасибо тем, кто помогает в организации и проведении турнира», - сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов назвал эти соревнования визитной карточкой Московской области.

«Для нас большая честь быть принимающей стороной. За свою историю «Русская матрешка» стала синонимом синхронного плавания в нашей стране. Здесь начинающие спортсмены получают ценный опыт здоровой международной спортивной конкуренции, мотивацию на рост и движение вперед. Участвовать, а тем более победить в этом турнире - это престижно, это показатель большого потенциала и труда. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший», - отметил министр.